Contrada Bosco a Marsala, albero cade per il vento e blocca tutta la carreggiata

Sembrava strano che in questi giorni di vento fortissimo a Marsala non accadesse nulla. Qualche calcinaccio e strada chiusa sul Lungomare verso i lidi. Invece nel pomeriggio di venerdì 15, un ramo di un pino piantato in prossimità della strada in un’abitazione privata, si è spezzato ed è crollato.

E’ accaduto sulla statale per Trapani all‘altezza di contrada Bosco. Il ramo ha le dimensioni di un albero intero ed ha occupato la carreggiata della strada bloccando di fatto il traffico.

In quel momento per fortuna non transitavano vetture nè tanto meno pedoni. Subito allertati dagli abitanti, sono giunti sul posto i vigili urbani per disciplinare il traffico, mentre i vigili del fuoco di Marsala erano impegnati a pochi chilometri di distanza, nell’incidente stradale del quale vi raccontiamo in altra pagina del giornale.

E’ stata chiamata una ditta privata che tramite l’utilizzo di una gru ha liberato la carreggiata.