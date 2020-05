È stato dimesso stamani, dal Covid Hospital di Marsala, l’ultimo paziente ricoverato.

Dopo la guarigione del paziente di Alcamo dalla terapia intensiva, torna a casa, a Trapani, anche il 68enne Giuseppe, ex vigile del fuoco oggi in pensione.

Tanta emozione all’ospedale “Borsellino” tra i sanitari (e non solo) che hanno omaggiato Giuseppe di un cartellone ricordo come incoraggiamento per il nuovo percorso che lo attende, più sereno di quello passato.

Adesso ad attendere Giuseppe, c’è un desiderio: un bel panino alla mortadella.

Stando così le cose, l’ospedale “Paolo Borsellino” si avvia nella maniera migliore possibile alla riattivazione di tutte le Unità Operative e del Pronto Soccorso. Dopo le operazioni di sanificazione della struttura, da lunedì 18 maggio il nosocomio lilybetano tornerà infatti a piena disposizione dell’utenza di Marsala e Petrosino.