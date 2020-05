Lo scirocco si abbatte sui mastelli e sulla tenda pre-triage dell’ospedale di Marsala. Municipale e Vigili del Fuoco in azione per pali e alberi pericolanti

Il forte vento di Scirocco di oggi ha causato, come da tradizione, qualche disagio a Marsala. Al Covid Hospital di Marsala, il vento non ha risparmiato la tenda pre-triage che stava perdendo il telone blu, di fronte all’ingresso del Pronto Soccorso. Per fortuna il tendone è stato ben agganciato ed è stato adagiato provvisoriamente per terra, in attesa di poter nuovamente tornare al suo consueto utilizzo. L’auspicio, naturalmente, è che questa tenda, che rimarrà a scopo precauzionale anche dopo il 18 maggio, debba servire il meno possibile.

Vigili del Fuoco e Polizia Municipale sono dovuti intervenire in contrada Fontanelle, dove le raffiche di vento hanno abbattuto un palo, in via Francesco Crispi, a causa di un cornicione pericolante e sulla Sp 21, dove lo scirocco ha spezzato un albero.

Disagi anche per diversi cittadini che hanno temuto di perdere i mastelli per la raccolta differenziata, sballottati a destra e a manca dal vento.

Le raffiche di scirocco continueranno a sferzare la Sicilia Occidentale per le prossime 24 ore, con possibili mareggiate nelle zone costiere.