Dati Coronavirus 13 maggio: si conferma il calo contagi

Il bollettino dell’emergenza Coronavirus di oggi, aggiornato al 13 maggio 2020, conferma il trand di calo contagi con un buon quadro generale.

Sono 78.457 gli attuali positivi, con i nuovi contagiati che scendono di nuovo a 888 (ieri erano più di mille per un conguaglio aggiuntivo) con un calo dei malati di ulteriori 809 unità. Del totale positivi attuali, 893 si trovano in terapia intensiva (59 in meno rispetto a ieri), 12.172 sono ricoverate con sintomi (693 in meno) e 65.392 persone sono in isolamento domiciliare (-2057 rispetto a ieri).

I nuovi guariti sono 3.502 unità portando il totale a 112.541; i deceduti nell’arco di 24 ore sono 195 per un totale di 31.106.

Oggi sono stati fatti 61.973 tamponi. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 63 tamponi fatti, il 1,6% uguale alla media degli ultimi giorni. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 222.104.