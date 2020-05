Dati Coronavirus 11 maggio: terapie intensive al di sotto delle mille unità, solo 744 i contagi

Il bollettino dell’emergenza Coronavirus di oggi, 11 maggio, segna un altro importante obiettivo: i ricoveri in terapia intensiva scendono al di sotto dei mille. Non accadeva da ben due mesi e benchè il numero dei deceduti, principalmente ricoverati in terapia intensiva, non accenna ad arrestarsi benchè arrivato ana sola centinaia, è anche vero che i ricoveri sono sempre in calo e non in aumento.

Gli attuali positivi in totale sono 82.488, solo 744 i nuovi contagiati, dato sempre in calo; mentre i malati sono diminuiti di 836 unità. Del totale positivi, 999 si trovano ancora in terapia intensiva (28 persone in meno rispetto a ieri), 13.539 sono ricoeverate con sintomi (79 in meno) e 67.950 sono in isolamento domiciliare (729 in meno).

I nuovi guariti sono 1.401 per un totale di 106.587, mentre i deceduti sono 179 portando il totale a 30739.

Oggi sono stati fatti 40.740 tamponi (ieri 51.678). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 54,8 tamponi fatti, l’1,8%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 219.814.

Il dato interessante da valutare sono i luoghi a maggior esposizione di Covid-19 e quindi a maggior contagio. Al 1° posto troviamo RSA, centri disabili e le case di riposo (58,4 %); al 2° posto l’ambito familiare (18,3%); al 3° posto altri luoghi (10,6%); al 4° posto ospedale o ambulatori (8,7%); al 5° posto il luogo di lavoro (2,4%); al 6° posto le navi da crociera (0,9%); e al 7° posto le comunità religiose (0,7%).