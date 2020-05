Lunedì i sindaci siciliani in video-conferenza per parlare di emergenza e crisi

Importante appuntamento domani, 11 maggio, per i sindaci siciliani. “Nel pomeriggio – afferma il sindaco della Città di Marsala, Alberto Di Girolamo – assieme agli altri colleghi della Sicilia ci riuniremo, in video-conferenza alle ore 15, per analizzare il periodo che stiamo vivendo a causa dell’emergenza coronavirus e per individuare delle soluzioni finalizzate al superamento della crisi economica e sanitaria”.

La tematica è di grande attualità e i 390 Sindaci dell’isola elaboreranno, al termine della loro riunione, un documento delle Autonomie locali che verrà poi sottoposto alle istituzioni regionali, nazionali ed europee. L’assemblea straordinaria dei sindaci siciliani è stata organizzata dall’ Anci Sicilia.