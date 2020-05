Marsala, torna in funzione al cimitero l’auto elettrica

E’ stata messa in funzione al Cimitero urbano di Marsala l’auto elettrica per il trasporto di persone anziane o con problemi di deambulazione. Il tutto dopo che lo stesso mezzo di locomozione ha subito delle modifiche.

“Da lunedì scorso come disposto dall’ ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri abbiamo riaperto il Cimitero per la visita dei parenti ai loro cari defunti – precisano il sindaco Alberto Di Girolamo e l’assessore di competenza Andrea Baiata. -, abbiamo regolamentato l’ingresso, per evitare affollamenti, nei diversi giorni della settimana e secondo la lettera iniziale dei visitatori. Dobbiamo ringraziare i cittadini che hanno capito questo momento che stiamo vivendo e si sono adeguati.

Abbiamo, inoltre, riattivato il servizio di trasporto interno con auto elettrica degli anziani e di chi ha oggetti problemi di deambulazione. Prima di far ciò abbiamo dovuto però posizionare delle schermature in plexiglass nel mezzo elettrico onde separare per la loro incolumità il passeggero dal conducente. Facciamo, infine, presente che nell’auto potrà prendere posto solo una persona per volta e che la prossima settimana l’esercito farà una sanificazione completa dell’area cimiteriale”