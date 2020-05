Attività giudiziarie in stand by, Fratelli d’Italia: “Disservizi e ritardi nei gratuiti patrocini”

“Recependo le richieste emerse nel confronto con i colleghi della Camera Penale e Civile di Trapani Fratelli d’Italia, con l’interrogazione presentata dall’on. Carolina Varchi, ha sollecitato chiarimenti ed interventi al Ministro della Giustizia in ordine alle difficoltà di una categoria che ha sostanzialmente sospeso l’attività professionale a causa delle dovute misure di contenimento causa Covid19, ai ritardi di pagamento dei patrocini gratuiti a spese dello Stato, alla necessità per il Tribunale di Trapani di vedersi assegnato l’organico amministrativo indispensabile per dotarsi di autonoma tesoreria comegià avvenuto per quello di Agrigento, con tutti i vantaggi in termini di efficienza amministrativa e quindi liquidazione dei pagamenti dovuti per l’attività professionale resa“, affermano dal partito.

“Ringraziamo innanzitutto i colleghi avvocati e le associazioni di categoria del Foro di Trapani, Camera Penale e Civile, per aver accolto il nostro invito al confronto su temi di diritto e strutturali afferenti gli uffici giudiziari trapanesi e l’on. Carolina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia, che ha presentato pronta interrogazione al Ministro rappresentando i disservizi che, con l’avvento della pandemia, hanno aggravato i loro effetti pregiudizievoli nei confronti di una categoria come quella degli avvocati che per mancanza di adeguate strutture si è vista sostanzialmente sospendere o ridurre grandemente l’attività professionale, senza ottenere nemmanco il pagamento degli onorari, come ha rilevato la nostra parlamentare, che gli spettano in ragione del patrocinio gratuito a spese dello Stato.La necessità, inoltre, del Tribunale di Trapani di aver assegnato al proprio organico un dirigente contabile potendo usufruire di autonoma tesoreria ridurrebbe l’intasamento di pratiche all’ufficio palermitano e consentirebbe l’erogazione dei compensi in tempi tollerabili!” così ha dichiarato il portavoce provinciale di Trapani Avvocato Maurizio Miceli.