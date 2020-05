Sicilia: il 13 maggio assemblee personale docente e Ata in videoconferenza

Si mobilita il mondo della scuola siciliano. I sindacati del settore hanno infatti indetto in tutte le città dell’Isola per il prossimo 13 maggio ad orari che variano a seconda del territorio, le assemblee sindacali provinciale per tutto il personale docente e Ata, con contratto a tempo indeterminato e determinato, di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, e che si terranno in videoconferenza. Fra i temi l’emergenza Coronavirus e quindi la richiesta alle istituzioni nazionali della sigla di un protocollo specifico per la scuola sulla sicurezza; le proposte per la conclusione dell’anno scolastico e l’avvio del nuovo; la didattica a distanza e il lavoro agile e quindi le nuove modalità lavorative da disciplinare; l’assenza di un piano straordinario di investimenti per potenziare gli organici e dotare le scuole di risorse e strumenti necessari.

Al centro delle assemblee anche il reclutamento del personale docente e Ata per la loro stabilizzazione . “Il confronto del mondo della scuola per preparare un ritorno alle attività didattiche in presenza in condizioni di sicurezza, è un obiettivo che richiede la definizione di un progetto ampiamente condiviso – commenta Francesca Bellia segretario generale Cisl Scuola Sicilia -. Per questo è importante il coinvolgimento dei lavoratori della scuola per fare analisi e proposte, insieme per la definizione di un percorso che deve vedere protagonisti chi sarà in prima linea a dover affrontare questa sfida”. “Siamo fortemente impegnati perché la comunità scolastica che già ha dato prova di passione, dedizione e responsabilità sia sempre più la protagonista di un modello di scuola nuovo“.

Nel dettaglio per la città di Palermo, il personale interessato a partecipare potrà farlo attraverso la pagina Facebook dedicata (www.facebook.com/AssembleaUnitariaScuolaPalermo/; per la città di Ragusa attraverso la piattaforma Gotomeeting (https://global.gotomeeting.com/join/918031917); per la città di Siracusa la piattaforma sarà Zoom. Per Agrigento è necessario inviare una mail per accreditarsi all’indirizzo assemblea.unitariamaggio@gmail.com . Per Caltanissetta il personale scolastico interessato, potrà partecipare all’assemblea collegandosi al link: https://meet.google.com/air-axhd-ieq ; per Catania il link è su Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/81358792532; ad Enna si svolgerà utilizzando il link: https://meet.google.com/vzw-yqku-xme. Infine a Messina è necessario iscriversi compilando il modulo di Google https://forms.gle/rhnp9Sin4v5AzApc9 e il giorno dell’assemblea cliccando sul link https://meet.google.com/iwx-hutf-cix. A Trapani le assemblee si terranno il 18 e il 21 maggio.