Trapani, l’ordinanza di Tranchida sulla fase 2: cosa cambia per il cimitero, le ville e i mercati

Arriva la fase 2 e i sindaci del territorio hanno predisposto le relative ordinanze che introducono una serie di novità di interesse per i cittadini. Naturalmente, l’orientamento generale è di riaprire con cautela, ponendo una serie di limitazioni ai flussi in modo da evitare assembramenti, fermo restando l’utilizzo delle mascherine protettive e il rispetto della distanza di sicurezza (almeno un metro).

A Trapani, il sindaco Giacomo Tranchida ha previsto che possano entrare al cimitero, al massimo 100 persone, con una permanenza oraria massima di un’ora. Al mercato del pesce di via Cristoforo Colombo potrà accedere un numero massimo di 25 utenti in contemporanea. Saranno aperti i giardini pubblici delle Ville Margherita e Pepoli, ma non potranno essere utilizzati i giochi per i bambini. Aprono i battenti anche il mercato del contadino di via Dante Alighieri e il campo Coni, subordinato alle operazioni di scerbatura, sanificazione e ulteriore verifica del consulente epidemiologico, mentre non riaprono il mercatino del giovedì, il CCR fisso di via Dante Alighieri e i CCR mobili.

Fino al 17 maggio sarà possibile lasciare le vetture in sosta sulle strisce blu senza dover pagare il ticket e non sarà attivato il divieto sosta per la pulizia stradale. Confermate, inoltre, tutte le azioni di sanificazione nelle varie aree del territorio comunale.