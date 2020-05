Rientro dei fuorisede, Base riformista: “Bene Musumeci, ma ora si attivi per potenziare i collegamenti”

Prime reazioni politiche in Sicilia rispetto al ripensamento sui rientri dei fuorisede del presidente Nello Musumeci.

Soddisfazione viene espressa da Marco Guerriero e Marco Campagna, rispettivamente portavoce regionale e coordinatore della provincia di Trapani di Base Riformista, area moderata del Partito Democratico.“La marcia indietro del presidente della Regione Musumeci che ha accolto le sollecitazioni che sono arrivate dai cittadini siciliani che per motivi di studio o lavoro sono rimasti responsabilmente al nord in questi mesi è un segnale positivo – dichiarano Guerriero e Campagna -. In questi giorni attraverso l’onorevole Carmelo Miceli avevamo auspicato e sollecitato tale soluzione, è chiaro che adesso attendiamo che il presidente Musumeci sia consequenziale e si attivi in modo che vengano aumentati i treni e gli aerei per permettere il rientro dei siciliani in tempi veloci, affinché quelle di Musumeci non rimangano solo dichiarazioni di buone intenzioni”.