Poesia scritta di notte

Forse se facessi

il mio vecchio numero di telefono

risponderei

com’ero vent’anni fa

come sei cresciuto mi direbbe

856896

Poesia che cammina

Poesia che cammini perché ti sposti

non ti posso prendere

con la mia mano

sopra di te

le poesie devono stare ferme

per poter essere scritte

e tu cammini ti sposti come un incunabulo

come un rosario

in un treno che si scuote

Carlo Bordini, I costruttori di vulcani. Tutte le poesie 1975-2010, Luca Sossella, 2010