Dati Coronavirus 30 aprile: sempre meno malati, oltre 4mila guariti e 285 morti

Angelo Borrelli torna in conferenza stampa al Dipartimento di Protezione Civile per il nuovo bollettino aggiornato ad oggi, 30 aprile 2020. Dati sempre più positivi perchè si sono raddoppiati i guariti – ma c’è un motivo specifico – e sono scesi a meno di 300 i morti.

Gli attuali positivi sono scesi a 101.551 e i nuovi contagiati sono solo 1.872. Di questo totale, 1.694 persone si trovano in terapia intensiva (101 in meno rispetto a ieri), 18.149 sono ricoverate con sintomi (1.061 meno di ieri) e 81.708 persone sono in isolamento domiciliare (-1944 rispetto a ieri).

I nuovi guariti hanno raggiunto un numero inedito fino ad oggi: 4.693 unità per un totale di 75.945; oggi sono morte 285 persone per un totale di decessi 27.967.

Il record di guariti si spiega con il fatto che l’Emilia Romagna ha comunicato oggi tutti insieme i guariti degli ultimi dieci giorni +2519. I guariti di oggi comunque sarebbero più di 2mila.

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 3.106 unità.

Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 36,6 tamponi fatti, il 2,7% e il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 205.463.