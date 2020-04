Con Handy puoi evitare di toccare gli oggetti con le mani

Il virus può resistere diverse ore sulle superfici, per questo le autorità sanitarie raccomandano di seguire raccomandazioni come lavarsi spesso le mani. Alcuni utilizzano guanti, altri fazzoletti, altri premono con il piede, il gomito, il ginocchio, con posizioni quasi da contorsionista. Uno strumento per aprire le porte, premere i pulsanti del semaforo o dell’ascensore senza rischiare di entrare in contatto con il Coronavirus. lo ha progettato Matteo Zallio, ricercatore UX Design italiano con un background in architettura e design, attualmente negli Stati Uniti alla Stanford University.

Zallio racconta di aver notato che da quando è iniziato il lock-down in California le persone hanno cambiato il modo di interagire con gli oggetti nello spazio pubblico. Maniglie delle porte dei negozi, delle auto, pulsanti per il passaggio pedonale, dei bancomat e degli ascensori: molti cercano di evitare il contatto con questi oggetti potenzialmente portatori di Covid-19.

Handy è un multitool open source: può essere prodotto con una stampante 3D a casa o tramite i vari servizi online che spediscono oggetti stampati in 3D a domicilio, creato tramite taglio laser oppure costruito fai-da-te a casa utilizzando creatività, materiali di riciclo. Può essere utilizzato da mancini e destrorsi e si può sanificare con facilità. Il design accoglie due dita di varie dimensioni e limita la torsione della mano durante l’apertura della porta.

“L’idea della condivisione open source è che tutti i fruitori possano utilizzarlo, modificarlo e personalizzarlo per il miglior utilizzo possibile”, spiega il ricercatore.