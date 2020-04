Dati Coronavirus 25 aprile: scendono i positivi, 2.622 guariti e 415 morti

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus di oggi, 25 aprile, riportano un calo delle persone ricoverate. Infatti si è tornati ad una media iniziale, cioè di un caso ogni 27 tamponi.

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 680 unità mentre i nuovi contagi rilevati sono stati 2.357. Il totale attuali positivi scende quindi a 105.847.

In terapia intensiva si trovano oggi 2.102 persone (71 in meno di ieri), sono ancora ricoverate con sintomi 21.533 persone (535 in meno di ieri), in isolamento domiciliare 82.212 persone (-74 rispetto a ieri).

I guariti oggi sono 2.622 in più, raggiungendo quota 63.120 e il numero dei morti scende ancora: +415.

Oggi sono stati fatti 65387 tamponi (ieri 62447). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 27,7 tamponi fatti, il 3,6%, il dato più basso da inizio epidemia