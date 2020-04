Assoenologi Sicilia dona mille euro per l’emergenza Coronavirus

Assoenologi Sicilia ha voluto dare il proprio contributo in questo periodo di emergenza Coronavirus sostenendo una raccolta fondi avviata dalla sede di Milano su tutto il territorio nazionale. La sezione che raccoglie gli enologi e gli enotecnici siciliani ha trasferito infatti alla sede centrale la quota di 1000 euro che sarà devoluta, insieme a quanto raccolto dalle altre sezioni, a favore degli ospedali italiani che in questo momento stanno lavorando senza sosta per combattere questa terribile pandemia.

“Come cittadini e come professionisti, sentivamo il dovere di sostenere il personale sanitario in questo difficile momento. Ci auguriamo che questo nostro gesto possa essere utile ad affrontare al meglio la situazione presente”, dice il Presidente di Assoenologi Sicilia, enologo Giacomo Salvatore Manzo.