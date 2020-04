Codici, “A Salemi prorogare la durata della polizza auto”

La zona rossa nel comune di Salemi comporta la parziale e/o inesistente utilizzo dei propri veicoli e conseguente pagamento “a vuoto” delle relative polizze RCA per tutto il periodo interessato dal provvedimento limitativo.

“Alla luce dei fatti – spiega Roberto Rapallo segretario territoriale dell’Ass. CODICI – ho contatto sia il Segretario Nazionale di CODICI Ivano Giacomelli sia il Segretario Regionale Manfredi Zammataro, i quali si sono messi subito a disposizione per portare avanti alcune iniziative volte a mitigare l’attuale condizione dei cittadini-consumatori della “zona rossa” nel trapanese. Si è così deciso, tra l’altro, di presentare una richiesta al Ministero dello sviluppo economico e all’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni, affinché si possa ottenere per il tramite di tali istituzioni una proroga della durata delle polizze RCA per i cittadini-assicurati residenti a Salemi per un periodo pari a quello della durata della c.d. “zona rossa”.