Ritrovato il furgone delle poste rubato a Marsala

E’ stato ritrovato nella via Salemi il furgone di Poste Italiane che era stato rubato ad una postina mentre consegnava la posta nella zona di sua competenza in via Tunisi, a Marsala.

Il mezzo che era nella dotazione della dipendente, era stato lasciato in strada mentre la postina effettuava le relative consegne di posta nella zona di contrada Ciancio.

La donna, come da regolamento è scesa dal furgone per recapitare la posta ad un cittadino residente nella strada. “In tempi di coronaviorus -ci ha detto un sindacalista – le consegne sono certamente più lente e meticolose specialmente se il destinatario deve apporre una firma nell’apposito palmare per avere la consegna.

Mentre tutto ciò aveva luogo, il mezzo è stato rubato da un uomo che si è allontanato velocemente.

Sul posto la Polizia che ha effettuato le prime indagini che hanno già avuto i frutti sperati. Il mezzo abbandonato dal malvivente è stato rinvenuto nella tutto sommato vicina via Salemi. Il mezzo con i coloro tradizionali delle poste aveva a bordo la posta. non è ancora facile capire se ne sia stata sottratta una parte, così come pare certo che manchi la borsa personale della postina.