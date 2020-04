Isole europee, Corrao e altri dieci colleghi scrivono all’Unione: “Interventi a favore del turismo”

L’europarlamentare alcamese del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao, assieme ad altri 10 colleghi ha inviato una lettera in cui si chiede attenzione per le isole europee alla presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, al presidente del Consiglio Europeo e al presidente del Consiglio dell’Unione Europea. Nella missiva si chiedono specifici interventi all’UE su turismo e investimenti.

“La pandemia che sta attraversando il nostro continente rischia di avere conseguenze economiche devastanti per Sicilia e Sardegna e ovviamente per tutte le isole minori del Paese e dell’Unione Europea. Le isole infatti rischiano di vedersi sottratte le risorse europee e nazionali già programmate. Sicilia e Sardegna potrebbero accusare un colpo durissimo con l’impatto disastroso sull’economia e sull’emergenza infrastrutturale. Per questo insieme ad altri 10 eurodeputati rappresentanti delle maggiori isole europee chiediamo di preservare e mantenere i fondi già assegnati e non ancora utilizzati della programmazione 2014/2020. In particolare dovrebbero essere evitati trasferimenti di fondi dedicati (al nostro territorio) ad altre regioni maggiormente colpite dal coronavirus ma più equipaggiate in termini di risorse economiche, infrastrutture e tessuto industriale”.

Nella sua nota, Ignazio Corrao conclude affermando: “Il rischio che la redistribuzione di risorse europee possa essere riprogrammata su altri territori di aree geografiche strutturalmente più dotate è concreto. E’ un rischio che va scongiurato per non vanificare gli sforzi già profusi dall’Unione Europea per livellare le disuguaglianze economiche e strutturali non solo tra un Paese e un altro ma anche per i territori di ogni singolo Stato”.