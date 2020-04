Coronavirus e bambini: come e quando devono usare la mascherina

Alcune indicazioni diffuse dell’Associazione Culturale Pediatri per tutte le famiglie

Le mascherine, insieme alla distanza di sicurezza, sono uno dei dispositivi più importanti per difenderci dal coronavirus. In rete abbiamo avuto modo di vedere tanti tutorial che ci hanno insegnato come indossarle correttamente, anche se questi suggerimenti sono stati rivolti principalmente ad un pubblico adulto, trascurando le informazioni dedicate esclusivamente au bambini.

Ci ha pensato l’Associazione Culturale Pediatri che ha raccolto una serie di raccomandazioni diffuse da società scientifiche internazionali importanti come l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la American Academy of Pediatrics (AAP) e il Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Ecco alcuni punti che tutte le famiglie dovrebbero seguire:



Come e quando dotare i bambini,e da che età?

I bambini con più di 2 anni possono indossare la mascherina. Per essere protettiva e sicura, la mascherina deve coprire bene naso e bocca e raccordarsi all’orecchio. Prima di indossare la mascherina bisogna lavarsi bene le mani, per almeno 20 secondi. Non vanno indossate quando si mangia o si beve. Vanno tolte rimuovendo prima il raccordo dietro le orecchie e poi sul davanti. In casa, se non ci sono malati, le mascherine non sono necessarie, così se un bambino è all’aria aperta a giocare e riesce a mantenere una distanza di almeno 2 metri dagli altri, evitando di toccare superfici toccate dagli altri: in questo caso il bimbo può evitare di indossare la mascherina. La mascherina va indossata invece in luoghi in cui i bambini potrebbero avere difficoltà a rispettare una distanza di sicurezza, come in farmacia, nei negozi o dal dottore.



Quando i bambini non devono indossarle

Le mascherine non vanno indossate nei bambini con meno di 2 anni, se un bambino ha difficoltà respiratorie, se è incapace di rimuovere da solo la mascherina.



Quali casi specifici

Solo i bambini fragili, perché affetti da malattie croniche e ad alto rischio, devono essere incoraggiati a indossare una mascherina particolare, non le chirurgiche o di stoffa, ma le Ffp2, che possono proteggere loro stessi dalla infezione. I familiari di questi bambini, se malati, devono indossare le mascherine chirurgiche, che invece proteggono gli altri.



Occhio alle dimensioni

Per gli adulti le dimensioni di una mascherina sono circa 15cmx 30 cm; per un bambino 12×25 cm in media, considerando l’età e il fatto che la mascherina deve aderire bene al volto del bambino e coprire in sicurezza bocca e naso.