Delfini al porto di Marsala? E’ una fake news – IL VIDEO

Da giorni un video con dei delfini meravigliosi sta girando sui social, soprattutto su whatsApp. Il video si presume sia stato girato nel porto di Marsala. Ma non è così. La stessa cosa è accaduta a Salerno, a Pescara, ad Ostia, ad Ischia. In tanti si vogliono accaparrare la visita dei delfini in considerazione della rarità del fenomeno.

La verità però è “venuta a galla” grazie ad alcuni che hanno evidenziato delle anomalie partendo da alcuni dettagli relativi al porto per finire alle imbarcazioni.

Il video mostra le evoluzioni degli incantevoli mammiferi in area portuale

Basta cercare su instagram con l’hashtag ‘delfiniì per rendersi conto che lo stesso video circola da tempo sul web e, soprattutto, nelle ultime ore è stato collegato a diversi porti italiani.

In realtà il video è stato girato in un porto della Turchia e non ha nulla a che a fare con i porti del Bel Paese dove avvistamenti di delfini ci sono stati ma, soprattutto, lungo le coste della Sardegna e in Laguna.