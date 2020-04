Tutti negativi i tamponi per il crocerista livornese. La Costa Deliziosa pronta a lasciare Marsala

Il 79enne passeggero della Costa Deliziosa ricoverato in rianimazione a Marsala non ha il Coronavirus. L’uomo è risultato negativo a tutti i tamponi che sono stati effettuati a partire dal suo ricovero, avvenuto nella mattinata di ieri. Le sue condizioni di salute appaiono stabili e, verosimilmente, nella giornata di domani sarà trasferito presso il Sant’Antonio Abate di Trapani, presso uno dei reparti no Covid.

A questo punto, la nave da crociera Costa Deliziosa dovrebbe completare le ultime procedure per riprendere la navigazione interrotta ieri per la necessità di prestare le cure adeguate al passeggero livornese.