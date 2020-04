Dati Coronavirus 17 aprile: oltre 2.500 guariti e 575 morti, saldo in forte calo

Consueta conferenza stampa al Dipartimento di Protezione Civile con il capo Angelo Borrelli che ha fornito il nuovo bollettino sull’emergenza Coronavirus, aggiornato ad oggi, 17 aprile 2020.

Da domani la comunicazione dei dati cambierà: la Protezione Civile li fornirà ogni giorno sul sito governativo: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto

mentre qui si potrà seguire la mappa dell’Italia: http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1

Mentre Borrelli terrà due conferenze stampa nel corso della settimana, una lunedì e una giovedì sempre alle ore 18.

Gli attuali positivi sono 106.962, con un incremento di soli 355 positivi (saldo). Di questi, 2.812 si trovano in terapia intensiva (124 in meno rispetto a ieri), 25.786 sono ricoverati nei reparti Covid degli ospedali italiani (1.107 in meno rispetto a ieri) e 78.364, ovvero il 73% è in isolamento obbligatorio in casa senza sintomi o con sintomi lievi.

I nuovi guariti sono 2.563, per un totale di 42.727 pazienti che hanno sconfitto il Coronavirus. I morti invece sono 575 in più.

I nuovi contagiati in più infine, sono 3.493, ma comunque Borrelli afferma che, a parte l’alleggerimento delle strutture ospedaliere – ovviamente non tutto è roseo visti i deceduti – la curva contagi è sempre più in calo e crescono i dimessi e i guariti. “Grazie ai cittadini italiani stiamo abbassando i contagi” afferma il capo della PC.

I taponi effettuati sono quasi 66mila. Al termine del suo intervento, Angelo Borrelli ha ringraziato la testimonianza di Elio, papà di un ragazzo autistico, ragazzi che in questo periodo stanno vivendo una sofferenza particolare perchè non è sempre facile farli restare in casa, a seconda la problematica di cui soffrono.