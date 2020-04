Musei visitabili online: grande successo per l’iniziativa

Numerose strutture hanno aderito alla lodevole iniziativa di concedere una visita virtuale tra opere, quadri e dipinti. Musei visitabili on line quindi durante questo tempo da trascorrere restando inevitabilmente in casa. L’iniziativa che ha coinvolto i musei più belli di tutto il mondo, è stata altresì ben accolta da numerosi visitatori virtuali, che seguendo e condividendo l’hashtag #Museumfromhome hanno commentato sui social l’esperienza vissuta virtualmente.

Sebbene vedere dal vero un museo lasci un’emozione indescrivibile, in questo delicato momento storico, in cui si è costretti a restare in casa, non c’è nulla di meglio che concedersi un viaggio virtuale nell’arte, tra dipinti, opere d’arte, sculture e monumenti.

I visitatori online sono via via sempre più in forte aumento così come i luoghi incantevoli che si aprono virtualmente grazie alle tecnologie al pubblico: dai musei capitolini, al British Museum e la National Gallery of Art di Londra, all’esposizione virtuale del Magritte di Bruxelles, al Prado di Madrid e il Reina Sofia fino al Guggenheim Museum di New York, si può davvero visitare di tutto, gratuitamente, restando a casa.