Le parole

Abbiamo parole per vendere

parole per comprare

parole per fare parole

ma ci servono parole

per pensare.



Abbiamo parole per uccidere

parole per dormire

parole per fare solletico

ma ci servono parole

per amare.



Abbiamo le macchine

per scrivere le parole

dittafoni magnetofoni

microfoni telefoni.



Abbiamo parole

per far rumore,

parole per parlare

non ne abbiamo più.

Gianni Rodari, Il secondo libro delle filastrocche, Einaudi, 1985.