Nel dicembre del 2019 è stata registrata una puntata che doveva essere il “lancio” della terza edizione di STANNOTUTTIBENE prevista in primavera. Purtroppo, per i motivi che conosciamo, le nuove puntate non sono ancora state registrate. Ma sono state solo posticipate. Oggi vi proponiamo la prima parte di quella puntata. Buona visione