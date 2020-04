Coronavirus, a Trapani aumentano i pazienti guariti. Primo tampone positivo a Gibellina

Come di consueto, dopo aver trasmesso il dato aggregato all’Unità di crisi nazionale, la Regione Siciliana ha comunicato anche gli aggiornamenti per ciò che riguarda la divisione degli attuali positivi nelle varie province, che oggi si presenta così: Agrigento, 110 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 94 (22, 5, 8); Catania, 560 (148, 32, 54); Enna, 279 (171, 1, 16); Messina, 330 (144, 20, 26); Palermo, 286 (70, 31, 12); Ragusa, 49 (9, 4, 3); Siracusa, 84 (44, 29, 9); Trapani, 101 (20, 9, 4).

Per quanto riguarda la provincia di Trapani, va detto che il dato dell’Asp parla di 97 tamponi positivi, sottolineando – anche oggi – che la differenza è legata alla presenza, nei conteggi della Regione, di soggetti indicati inizialmente come residenti sul territorio trapanese, ma da indagine epidemiologica risultati residenti in altre province.

Questa la distribuzione territoriale: Alcamo 18; Castelvetrano 8; Erice 5; Valderice 8; Marsala 9; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 23; Trapani 12; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3.

A questi si aggiunge un nuovo tampone positivo, il primo a Gibellina, come confermato annunciato nel pomeriggio nel corso di una diretta fb dal sindaco Salvatore Sutera. Il primo cittadino belicino ha assicurato che si trova in isolamento domiciliare e non ha avuto contatti nè con i propri familiari, nè con altri cittadini di Gibellina.



Sono 21 i soggetti ricoverati tra il Sant’Antonio Abate (9, tutti al reparto Covid) e il Paolo Borsellino di Marsala (12, così suddivisi: Terapia Intensiva 3/ Terapia Sub Intensiva 2/ Covid 7).

Come detto, spicca l’aumento dei soggetti guariti: nelle ultime 24 ore ne sono stati dimessi due dal Covid Hospital di Marsala, che si aggiungono al paziente dimesso dal Sant’Antonio Abate di Trapani e ad un soggetto che si trovava in isolamento domiciliare e adesso risulta negativizzato rispetto al virus.

Restano fermi a 4 i decessi.

Complessivamente, i tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza sono 1.986 (+117 rispetto a ieri).