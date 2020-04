Marsala torna ad essere sanificata con un prodotto distribuito dalla Ferramenta Papavero

Si chiama Vinext l’azienda che produce il TwinOxide, che sarà utilizzato per la prossima sanificazione del territorio lilibetano. Le peculiarità di questo prodotto, come ci dice uno dei proprietari della Ferramenta Papavero che distribuisce il prodotto in Sicilia, sono che è atossico ed ecocompatibile e ha tempi di reazione eccezionali, decisamente migliori di tutti i prodotti usati in precedenza per lo stesso servizio. Il prodotto non inquina l’ambiente e non provoca alcun danno a cose o persone qualora entrasse in contatto.

Marco Papavero, della ferramenta omonima, presenta così l’iniziativa: “Come anticipato qualche giorno fa è con immenso piacere condividere con voi quanto fatto, in sordina, questi giorni di straordinario impegno accompagnati da tantissimo stress fisico ed emotivo.

Come solo riesce a fare una grande squadra, quando unisce tutte le sue migliori risorse e competenze, così insieme, io e mio fratello, siamo riusciti in una grandissima ed importante impresa. Abbiamo stretto un accordo con il comune di Marsala, che ci ha dato mandato per la fornitura di 500 litri di TwinOxide (liquido madre concentrato) e affidato la gestione tecnica affiancati dalla polizia municipale con la collaborazione diretta del Comandante, Dott/ssa Cupini.

Altresì – continua Papavero – che ulteriori 300 litri saranno donati e divisi in quote uguali dalla Ferramenta Papavero, dalla Vinext di Vignola (Verona) dai Supermercati Sisa di Cappitelli, dai Supermercati Conad di Costantino, dalle Cantine Rallo, dall’Agrifarm di Paolo Lentini, dalla Casa Di Cura (Madonna delle Grazie) e forse qualche altro si aggiungerà ancora alla lista, quindi in totale disporremmo di una trance iniziale di 800 litri di eccezionale sanificante concentrato, che andranno a sviluppare circa 25.000 litri di prodotto finito da nebulizzare su tutto il nostro territorio”.

Per questa che sarà la seconda sanificazione per Marsala (si aspettano le condizioni meteo migliori per effettuarla) saranno impiegati dei trattori atomizzatori da mille litri, messi a disposizione da alcuni agricoltori della città, coinvolti grazie all’impegno di Paolo Lentini della Agrifarm.