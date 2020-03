Coronavirus nel trapanese: 69 positivi, 27 ricoveri

Sono 69 i tamponi positivi in provincia di Trapani. Il dato ufficiale è arrivato in serata da parte dell’Asp. In realtà ce ne sarebbe anche un 70° secondo l’aggiornamento pubblicato nel tardo pomeriggio dalla Regione, ma il soggetto in più risulta in realtà residente fuori provincia. Questa la distribuzione territoriale delle positività nel trapanese:

Alcamo 12 ; Castelvetrano 5; Erice 2; Valderice 5; Marsala 8; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 18; Trapani 9; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 1

1 residente fuori provincia

Risultano attualmente ricoverati 27 pazienti tra il Sant’Antonio Abate di Trapani e il “Paolo Borsellino” di Marsala. Precisamente, 13 presso il nosocomio del capoluogo, 14 presso il presidio ospedaliero lilybetano.

In totale, i tamponi effettuati sono stati 1330 dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.