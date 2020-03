Di Girolamo: “Niente più tamponi a Porticella, si faranno all’ospedale in auto”

Si cerca di mettere una pezza a quanto avvenuto ieri a Porticella, bei pressi dell’ex ospedaletto. Come scrive il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo nel suo profilo Facebook, augurando ai concittadini una buona domenica, lunedì i tamponi dei soggetti a fine quarantena precauzionale, “… non saranno più effettuati nei locali dell’Ufficio d’Igiene in piazza Marconi, ma nel parcheggio antistante l’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, direttamente nella propria auto, così come comunicato dal direttore generale dell’ASP.

Come fa sapere invece il medico nonchè consigliere comunale Michele Gandolfo, per tranquillizzare tutti, occorrerebbe sanificare tutta l’area di Piazza Marconi e l’Ufficio Igiene.