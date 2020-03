“Chi gioca a Fantacalcio doni il montepremi in beneficenza”. Iniziativa di un gruppo di marsalesi

Ci scrivono un gruppo di giovani lettori che si fanno protagonisti di una iniziativa singolare, per quanto interessante.

“Abbiamo deciso – scrivono i nostri corrispondenti – con il nostro gruppo di Fantacalcio, considerato che il campionato di serie A di calcio non si sa se andrà a termine o meno e considerata l’emergenza, di donare il montepremi all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

Un gesto semplice per la nostra comunità che contiamo potrà servire. Siamo 10 ragazzi che ormai da sei anni si dedicano a questo svago. Sappiamo che in tantissimi e non solo a Marsala, si dedicano a questo gioco, speriamo che il nostro gesto sia da esempio faccia proselitismi”.

Anche noi invitiamo i giovani, ma anche i meno giovani che sappiamo essere tanti, a seguire questo bell’esempio di solidarietà.