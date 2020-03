Donazione del Lions Trapani al Sant’Antonio Abate per materiale sanitario

Il Lion club di Trapani, nella difficile e grave emergenza dettata dalla diffusione del Coronavirus, ha deciso di donare all’ASP di Trapani per il presidio Ospedaliero “S. Antonio Abate” la somma di 1.500 euro per l’acquisto di materiale sanitario, utile e necessario per ottemperare a tutte le necessità per la cura dei pazienti e di tutta la popolazione.

“Il Lion club di Trapani – dichiara il Presidente Ing. Gaspare Reina – nei principi lionistici della sussidiarietà e della solidarietà e con lo spirito del “We serve”, attraverso questo piccolo contributo vuole dare un segno di vicinanza alle Istituzioni sanitarie che attraverso medici, infermieri e tutti gli altri operatori coinvolti, in difficili condizioni lavorative si adoperano con grande spirito di sacrificio per la prevenzione e cura di tutti noi”.