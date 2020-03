Infermiere marsalese stroncato a Sanremo da un ictus. Francesco Gagliano aveva 57 anni

Si è sentito male alla fine di un turno molto stressante ed è stato prontamente soccorso dai colleghi, Francesco Gagliano, infermiere professionale originario di Marsala in servizio presso l’Ospedale “Giovanni Borea” di Sanremo. A Gagliano è stata effettuata una tac dalla quale è emerso che aveva un ictus in corso ed è stato trasportato in elicottero all’Ospedale di Genova. L’infermiere è morto durante il tragitto e il personale sanitario di bordo è stato costretto a rientrare a Sanremo. Ultimamente Francesco Gagliano, 57 anni, aveva fatto turni massacranti per reggere l’emergenza coronavirus in corso. Era molto apprezzato per la sua professionalità e per il suo carattere sempre pacato, capace di gestire le situazioni emergenziali. Gagliano era molto conosciuto a Marsala in quanto il papà, per decenni, ha gestito il distributore di carburante di Piazza Caprera