Da un’idea del dj Barbera e della cantante Rubina, nasce”Covid Rosso” – IL VIDEO

Dall’idea di un dj marsalese e una cantante trapanese nasce il brano “dedicato” al coronavirus. Per l’appunto, il titolo è Covid Rosso.

Il dj è Pigi Barbera, conosciuto in tutta la provincia per aver “messo musica” nelle migliori discoteche del territorio, e la cantante è Rubina. I due hanno già collaborato per altri brani come NOTTI FOLLI (Smilax, 2018) e BOAT PARTY (2019).

Hanno collaborato al progetto diversi musicisti che hanno registrato, ognuno a casa propria, la traccia audio e poi l’hanno trasmessa al dj Barbera che le ha editate e mixate.

Hanno collaborato al progetto: Ciccio Stampa al basso (Marsala), Antonino Lala alla batteria (Agrigento), Gioacchino Ingrassia al pianoforte (Marsala), Filippo Triolo alle percussioni (Castelvetrano).

La cantante Rubina ha così commentato il prodotto realizzato: “quando Pigi Barbera mi ha proposto l’idea, ho preso subito carta e penna e in un’ora ho scritto questo brano”.

Il brano racconta la storia di due amanti “obbligati” a stare separati. L’unico modo per dialogare sono le faccine dei social.

Alla realizzazione del video ha partecipato anche Valentina Alagna(vincitrice dell’edizione 2020 della corrida, programma RAI) che ha interpretato il brano nella lingua dei segni.

Ecco il video: