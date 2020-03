Reportage di un marsalese in partenza,«All’aeroporto controlli rigidi,siamo pochi e distanti»

« Abbiamo tutti la mascherina e i guanti e rispettiamo le distanze di sicurezza. Facciamo tutto con lentezza ma sono molto scrupolosi». Un marsalese in partenza dall’aeroporto di Punta Raisi, costretto a raggiungere una città del nord per motivi di salute, ha inviato alla nostra redazione le foto esclusive di seguito pubblicate per testimoniare come si svolge esattamente la vita al’interno dello scalo palermitano. Le foto in effetti “parlano” di spazi quasi vuoti, di viaggiatori muniti di mascherine, ordinati in fila ad aspettare il proprio turno. Il nostro amico lettore ha anche aggiunto le didascalie.

« Ci hanno chiesto subito se avevamo l’autorizzazione, e se anche non l’avessimo avuta ce l’avrebbero fatta loro, gli impiegati. Ti fanno passare uno alla volta, sono anche molto gentili, e ti aiutano anche a compilarlo se sei in difficoltà. Poi, sempre uno alla volta, con la carta di imbarco, passiamo e ci mettiamo in fila per il controllo dell’autorizzazione. Poi si passa alla terza postazione dove mostri l’autorizzazione che viene timbrata. ne servono 2 copie, una la tengono loro e una la teniamo noi viaggiatori. Con il documento in mano, sempre uno alla volta, ti fanno accomodare ai controlli che avvengono come di solito. In tutti questi passaggi c’è sempre la presenza di un poliziotto che ti dice dove metterti per mantenere le distanze di sicurezza. tutti sono calmi ed aspettano il proprio turno. Sulla navetta ci fanno salire pochi per volta e tutti siamo distanti. Tutte le hostess dell’Alitalia hanno mascherine e guanti. Siamo in ritardo co l’orario di partenza ma è ovvio. I controlli sono lenti, meticolosi, i passaggi precisi ».