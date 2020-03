In Sicilia niente Lotto nei tabacchini e Gratta & Vinci. Ma in Italia non si ferma

E’ piena emergenza lo sappiamo. E tutti dovremmo avere il buon senso di uscire per necessità. Ma dopo l’ordinanza di Musumeci di due giorni fa, in cui oltre a fermare l’attività motoria e sportiva anche individuale, a fermarsi devono essere anche le “macchine da gioco”. Si pensava in un primo momento solo alle slot machine ed invece i tabacchini dell’isola stanno già chiudendo il gioco del Lotto.

“Stiamo rispettando l’ordinanza di Musumeci – ci dicono alcuni titolari di tabaccherie e ricevitorie – e abbiamo fermato la Lotteria, a tutti quelli che venivano qui per questo abbiamo dovuto dire che siamo bloccati”. Ma il gioco comunque continua in tutta Italia, magari anche in zone rosse dove l’allarme Coronavirus è davvero serio. Quindi non si capisce bene perchè questo provvedimento.

Stop anche alla vendita dei Gratta & Vinci.

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese lancia un appello: «Che ognuno di noi diventi controllore di se stesso. Anche al fine di evitare eventuali ulteriori restrizioni. Questo significa che ognuno di noi deve saper utilizzare consapevolmente quegli spazi di movimento che ora sono consentiti, evitando però stili di vita superficiali e disinvolti che mettono a rischio anche la salute dei propri cari e quelli dell’intera cittadinanza. Dalle nostre scelte individuali dipende il bene di tutti».