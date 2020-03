L’Ordine degli Ingegneri della Provincia dona un ventilatore polmonare al S. Antonio Abate

Un’altra importante e vitale iniziativa ci giunge dall’Ordine degli Ingegneri di Trapani.

“Stiamo assistendo ininterrottamente, ormai da diversi giorni, al tragico e drammatico susseguirsi di eventi collegati al famigerato Covid 19, emergenza sanitaria che ha ferito in modo prorompente il nostro quotidiano fatto da emozioni, sensazioni, pensieri – scrivono sulla loro pagina Facebook i professionisti del trapanese -. Nessuno di noi si può considerare escluso da questa emergenza, e dobbiamo ripetutamente ringraziare quanti, nelle strutture ospedaliere, mettono a repentaglio la loro stessa vita pur di salvare quelle di tanti concittadini. Nella seduta straordinaria del 19 marzo il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Trapani, in considerazione di questo particolare momento di emergenza nazionale, ha deliberato l’acquisto di un ventilatore polmonare da donare al reparto di Pneumologia dell’Ospedale di Trapani, dove sono ricoverati i pazienti Covid-19 non in terapia intensiva”.

All’iniziativa ha aderito anche la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri.

Il Primario del Reparto, Dott. Gaspare Marino, cui l’attrezzatura verrà consegnata, ha ringraziato il Presidente Giovanni Indelicato, sottolineando, tra le altre cose, la qualità del dispositivo che il Consiglio dell’ Ordine ha scelto di fornire. Sono già state attivate le procedure per l’acquisizione del ventilatore polmonare, che sarà operativo dalla prossima settimana.