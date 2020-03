Il Covid-19 veicola col cibo? Non ci sono prove

Non ci sono prove scientifiche che il cibo sia fonte o via di trasmissione del Covid-19: è stato dichiarato dall’Istituto Superiore della Sanità, dall’Organizzazione Mondiale di Sanità e dall’Autorità Europea per la sicurezza alimentare. Le osservazione condotte da scienziati in tutto il mondo non hanno registrato trasmissioni tramite il cibo.

Ovviamente vanno seguite le precauzioni emanate dall’OMS e dall’ISS: si tratta di consigli sull’igiene da osservare durante la preparazione dei cibi, che dovrebbero in realtà essere sempre seguiti, anche per evitare contaminazioni batteriche (Salmonella ecc).

L’OMS consiglia di evitare alimenti di origine animale crudi o poco cotti. Pesce, carne e uova devono essere ben cotti poiché la cottura assicura la completa distruzione del virus. La carne e le uova non devono essere lavate. Si raccomanda un lavaggio accurato per la frutta e la verdura. Il Covid-19 inoltre non si trasmette tramite l’acqua del rubinetto.