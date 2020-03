E’ una fake news l’articolo di La Repubblica con la chiusura delle scuole al 2 maggio

Circola sulle chat private, su social e Whatsapp una finta pagina di La Repubblica che annuncia la chiusura delle scuole fino al 2 maggio. Si tratta di un fake e si vede dal carattere utilizzato che non è quello del noto quotidiano.

Al momento non c’è una decisione ufficiale del governo sulla proroga delle chiusure, anche se il prolungamento è quasi certo, anche se non è chiaro per quanto tempo o con quali conseguenze sulle attività didattiche, sull’anno scolastico o sugli esami. Ma sicuramente la scuola rimarrà chiusa oltre il 3 aprile.