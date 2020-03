Alcamo: Amministrazione e presidenza del Consiglio donano 5000 € per l’ospedale

Bel gesto solidale da parte dell’Amministrazione Surdi e del presidente del Consiglio Comunale, Baldo Mancuso. Vista l’emergenza legata alla pandemia Covid-19, gli amministratori alcamesi hanno deciso di fare una donazione all’ospedale “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo.

A darne notizia, ieri sera, durante la diretta facebook giornaliera, il sindaco, Domenico Surdi che dichiara: “Insieme a tutta la Giunta ed il Presidente del Consiglio Comunale abbiamo deciso di donare 5.000 euro dei nostri stipendi all’Asp di Trapani, da destinare per ciò che è necessario all’ospedale di Alcamo per affrontare l’emergenza coronavirus. Vogliamo che il nostro presidio ospedaliero sia in grado di sostenere questo grande momento di difficoltà. Siamo consapevoli che è un piccolo gesto rispetto a quanto stanno facendo instancabilmente medici, infermieri e tutti coloro i quali lavorano nella sanità, ma è un segnale di solidarietà e di unità perché insieme ce la faremo”.