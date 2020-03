Tolleranza zero a Trapani per chi esce senza motivo: denunciati due cittadini

Controlli serrati della Polizia Municipale di Trapani per monitorare il rispetto delle disposizioni legate all’emergenza Coronavirus. Nella mattinata di oggi sono stati denunciati due cittadini, provenienti da Erice San Giuliano. I soggetti in questione, sono stati notati mentre si attardavano e facendo “capannello” senza motivo, in località Rione Cappuccinelli.

“Continuiamo a scansionare il territorio senza sosta – afferma il sindaco Giacomo Tranchida -. Sappiano i furbi che non ci saranno sconti per nessuno. Tolleranza zero”.