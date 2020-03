Ecco il nuovo modello di autocertificazione: si dovrà dichiarare di non essere in quarantena

E’ stato diffuso un nuovo modello di autocertificazione che i cittadini dovranno portare con sé. La principale novità riguarda l’obbligo di dichiarare «di non essere sottoposto alla misura della quarantena». Nel modulo questa frase è scritta in grassetto e sottolineata. Inoltre si deve specificare «di non essere risultato positivo al virus COVID-19». Non è necessario allegare una fotocopia del documento di identità. Di seguito una copia del modello da scaricare e stampare.