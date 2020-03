Due auto della Municipale diffondono a Marsala il messaggio del sindaco: “Restate a casa” (VIDEO)

Anche a Marsala, come in molte altre città, l’amministrazione comunale ha deciso di utilizzare un metodo vecchio ma sempre efficace per la comunicazione. Così, due mezzi della Polizia Municipale di Marsala, da oggi, diffondono con altoparlanti l’appello del sindaco Alberto Di Girolamo a restare a casa. “Deve essere rispettato con molta attenzione l’obbligo di non uscire da casa. Tranne che per motivi di salute, situazioni di necessità e per recarsi a lavoro, tutti da giustificare alle Forze di Polizia – ribadisce il sindaco Alberto Di Girolamo – non ci sono altre esigenze per lasciare il domicilio. Vi invito anche a fare la spesa per due tre giorni, così si riducono ulteriormente le uscite. Restiamo a casa. Solo così si può evitare di contagiarsi e di contagiare”. Le vetture dei Vigili ripeteranno l’annuncio per diversi giorni, lungo tutti i centri abitati dell’intero territorio comunale.