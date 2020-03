Mail Boxes Etc non si ferma

MBE offre consulenza ai Privati ed alle Imprese, al fine di rendere più efficienti quei processi – principalmente legati alla micro logistica, alle spedizione, alla grafica e stampa – che non costituiscono l’attività principale dei nostri clienti.

I principali servizi offerti dai Centri MBE sono:

– Servizio Spedizioni & Supporto logistico

– Servizio di Imballaggio professionale

– Servizio di Grafica & Stampa

– Servizi Postali e Domiciliazione della corrispondenza

– Prodotti per l’Ufficio

– Cartucce & Toner per la stampa

– Etc.

In questo periodo, in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/3/2020, recante misure URGENTI in materia di contenimento e gestione dell’emergenza del COVID-19 (Coronavirus), MBE è aperto e a disposizione per ritiri e consegne a domicilio, sempre mettendo in atto le direttive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2/03/2020 (quindi muniti di mascherine, guanti e igienizzante). Ad oggi e fino a quando non ci saranno ulteriori direttive, NON ci sono limitazioni per le spedizioni.

I contatti del punto MBE di Marsala sono: mbe118@mbe.it, mbe2579@mbe.it oppure lo 0923 714494 o lo 0923 943917