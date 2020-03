Coronavirus, altri 5 casi ad Alcamo. Nove i tamponi positivi nel trapanese

Al termine di una giornata nel segno della stabilità, si è appreso di altri cinque casi di tampone positivo al Covid-19 in provincia di Trapani. Si tratta di un gruppo di alcamesi, tutti colleghi del dirigente Asp trovato positivo nella mattinata di mercoledì. A differenza di quest’ultimo, in rianimazione al Sant’Antonio Abate di Trapani così come l’insegnante marsalese, si trovano tutti in quarantena domestica.

Sono stati trasferiti al nosocomio trapanese anche i due mazaresi (una donna di 78 anni e il figlio di 49) trovati positivi al tampone giovedì mattina. E’ invece risultato negativo il tampone effettuato al soggetto ricoverato all’ospedale di Castelvetrano. In totale, salgono dunque a 9 i casi in provincia di Trapani.