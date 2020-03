Ricevimento al pubblico sospeso all’Iacp di Trapani

Con un provvedimento dirigenziale adottato in data odierna, l’amministrazione dell’IACP di Trapani, in conformità alle disposizioni della PDCM del 10/3/2020, ha stabilito la sospensione di ogni attività di ricevimento del pubblico, e questo dal 16 marzo al 3 aprile 2020. Disposte anche la chiusura completa degli uffici con collocazione in ferie del personale nelle giornate di lunedì 16, 23 e 30 marzo e l’eliminazione di ogni rientro pomeridiano del personale dal 17 marzo al primo aprile.

L’utenza per qualsiasi necessità è invitata esclusivamente a contattare telefonicamente gli uffici ai seguenti numeri:

CENTRALINO (solo smistamento): 0923 – 823 111

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 0923 – 823 100/103

MANUTENZIONE 0923 – 823 166/167

INQUILINATO 0923 – 823 109/115/119

LEGALE 0923 – 823 139/138/137

CANONI/DICHIARAZIONE REDDITO 0923 – 823117

BOLLETTINI PAGAMENTI 0923 – 823 112/104/130/186

L’Ente può essere contattato anche via mail ai seguenti due indirizzi: info@iacptrapani.it/segnalazioni@iacptrapani.it

Per le giornate di lunedì di completa chiusura e solo in casi di emergenza sono state previste le seguenti reperibilità:

Pietro Savona – Direttore Generale 328 7622001

Fabio Mangione – Capo Servizio Manutenzione 331 5623322

Nicola La Sala – Servizio Manutenzione 335 1219424 (per lunedì 16 Marzo 2020)

Tommaso Martinez – Servizio Manutenzione 335 1220807 (per lunedì 23 Marzo 2020)

Ettore Oresti – Servizio Manutenzione 335 1218526 (per lunedì 30 Marzo 2020)

Margherita Porcaro – Capo Servizio Gestione Inquilini 338 9936610

Rino Giacalone – Responsabile Staff Presidenza e Direzione 349 3672601.