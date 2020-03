I medici chiedono ai colleghi odontoiatri mascherine e guanti

Il presidente provinciale dell’ordine dei medici, il marsalese Rino Ferrari, chiede ufficialmente ai colleghi odontoiatri di mettere a disposizione dei medici di corsia e di base le loro scorte di mascherine e di guanti sanitari.

“Siamo dita della stessa mano – ci ha detto Ferrari – riferendosi agli odontoiatri della provincia – aiutiamoci e aiutiamo come meglio possiamo i cittadini in un momento tanto difficile della vita del Paese”.

Ecco di seguito la nota ufficiale dell’ordine dei medici.



“Il sottoscritto Rino Ferrari, in qualità di Presidente dell’Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Trapani chiede ai colleghi odontoiatri di offrire le mascherine chirurgiche in loro possesso. Noi medici, a qualsiasi branca si appartenga siamo dita della stessa mano. E’ questo che ci rende un corpo unico, che ci da il senso di appartenenza, che ci rende uniti e simili. Ed è tutto ciò che ci rende fratelli l’un l’altro e chiedo, quindi, ai colleghi odontoiatri, le cui attività, a seguito dell’emergenza corona virus sono temporaneamente sospese, di mettere le loro scorte di mascherine a disposizione dei colleghi che continuano a fornire la loro opera di assistenza negli studi come nelle corsie. La penuria di mascherine, infatti, rischia di mettere in serio pericolo la vita di tutti quei colleghi che con senso del dovere e di responsabilità continuano a lavorare in questi giorni privi dei supporti di sicurezza minimi. Ricordando che a rischio sono anche le loro famiglie, sono certo che un gesto di generosità e solidarietà da parte di ciascuno in un momento di difficoltà può fare la differenza e, ancora più, può dare la misura del senso di responsabilità e appartenenza che da sempre ci distingue“.