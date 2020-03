Flashmob Coronavirus, strumenti e applausi per sentirci uniti

Questo pomeriggio alle ore 18 un flashmob prenderà il via, dopo un tam tam sui Social. Tutti gli abitanti d’Italia dotati di uno strumento musicale – non solo artisti ed appassionati – prenderanno lo strumento che hanno in casa e dovranno suonarlo o darne dimostrazione dalla loro finestra: il nostro Paese diventerà così per quei pochi minuti un gigantesco concerto gratutito!

“Diffondete il più possibile questo messaggio a tutti gli italiani che conoscete per farsi sentire” affermano i primi aderenti al flashmob musicale. Potrete anche scattare una foto o fare un video per immortalare il momento.

Un’altra iniziativa invece prevede per domani, sabato 14 marzo alle ore 12, un lungo applauso degli italiani alla finestra come ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando per noi negli Ospedali, un incoraggiamento anche a chi resiste. Un gesto semplice per unire le nostre mani.