Coronavirus, primo ricovero a Castelvetrano. Stabili i pazienti del Sant’Antonio

L’Asp di Trapani rende noto che c’è anche un primo ricovero all’ospedale di Castelvetrano, nell’ambito dell’emergenza Covid-19. Si tratta di un paziente sintomatico in attesa di tampone, che si aggiunge a 4 ricoverati presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, due dei quali (l’insegnante marsalese e il medico alcamese) sono in rianimazione. Un altro soggetto si trova a casa, in regime di sorveglianza domiciliare. Ancora una volta si smentiscono categoricamente le voci relative a un primo decesso in provincia di Trapani.

Nessun soggetto risulta allo stato attuale ricoverato all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, dove si attende anche la necessaria fornitura di mascherine al personale medico. Nel frattempo, si fa strada l’ipotesi che anche il nosocomio lilybetano possa essere individuato come Covid-Hospital, nell’ambito delle misure straordinarie che sta adottando la Regione. A riguardo, c’è chi propone l’utilizzo dei locali del Campus Biomedico, struttura che si trova nei pressi del “Borsellino” e che risulta praticamente inutilizzata. C’è però anche l’ipotesi che si possano attrezzare per l’emergenza Coronavirus i locali del reparto coronarico, che però ha almeno due casi al giorno.