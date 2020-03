“Preserviamo la salute dei nostri lavoratori”: cinque imprese trapanesi sospendono le attività

Al Nord, com’è noto, sono iniziati oggi gli scioperi nelle fabbriche, che sulla base di quanto previsto dall’ultimo DPCM, non hanno l’obbligo di chiusura previsto per la maggior parte delle attività commerciali. Numerosi sono infatti i lavoratori che, comprensibilmente, pretendono di lavorare solo in condizioni di reale sicurezza. Nel trapanese alcune ditte del territorio hanno deciso di sospendere le proprie attività. Si tratta della Calcestruzzi Ericina Libera, della Mannina Vito srl, Euro Calcestruzzi, Calcestruzzi Barone e Calcestruzzi Craparotta. Le attività delle citate aziende saranno sospese da lunedì 16 marzo sino al 25 marzo o comunque sino a nuova disposizione, “per preservare la salute dei propri lavoratori e delle loro famiglie e contrastare, quindi, il pericolo di contagio da Coronavirus”.

“La decisione di sospensione dalle proprie attività – si legge nella nota – è da intendersi quale assunzione di responsabilità verso tutti i cittadini e il Paese stesso per concentrare in queste settimane tutte le energie necessarie per la lotta alla diffusione del virus”.